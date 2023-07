Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Polizeiwache - Fünf tatverdächtige Herforder werfen Böller

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (27.7.) vernahmen die diensthabenden Beamten der Kreispolizeibehörde Herford gegen 0.21 Uhr zwei kurze Zeit hintereinander auftretende laute Knallgeräusche: Auf dem Innenhof des Gebäudes an der Hansastraße zeigten sich deutliche Spuren einer Detonation von Pyrotechnik (Böller). Zudem wurde der das Gelände der KPB Herford umgebene Zaun gewaltsam angegangen, sodass hier mittels eines Werkzeugs Löcher geschnitten wurden. Bei der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung bemerkten die Beamten einen Opel an der Werrestraße, der sodann einen durch die Werregärten verlaufenden Fußweg befuhr. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt fünf Personen, vier 18-jähige Herforder und ein 25-jähriger Herforder. Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle warf einer der 18-Jährigen einen mitgeführten Gegenstand in ein Gebüsch. Hierbei handelt es sich um einen Blitzböller, dessen Teile der gleichen Marke auf dem Gelände der Kreispolizeibehörde infolge der Detonation aufgefunden worden. Der 18-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Herforder Polizeigewahrsam zugeführt. Die vier weiteren Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen jeweils entlassen. Die fünf Herforder müssen sich unter anderem wegen Straftaten gegen das Sprengstoffgesetz und Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell