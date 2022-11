Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Zoll kontrolliert Gaststätte in Darmstadt - Sechs Illegale festgestellt

Darmstadt (ots)

Die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Darmstadt führten am 04. November 2022 eine gemeinsame Kontrolle mit der Polizei in einer Gaststätte mit angrenzender Bäckerei in Darmstadt durch. Die Kontrolle der Gaststätte fand aufgrund eines anonymen Hinweises aus der Bevölkerung statt.

Die Zöllnerinnen und Zöllner befragten über 30 Beschäftigte der Gaststätte zu ihrem Beschäftigungsverhältnis. Zwei Personen versuchten dabei zu fliehen, was jedoch durch das gezielte Handeln der Beamtinnen und Beamten verhindert werden konnte. Auch die Person, die sich im Gebäude zu verstecken versuchte, wurde schnell entdeckt.

Sechs der befragten Personen konnten keine erforderlichen Aufenthaltstitel vorlegen. Somit befanden sie sich nicht nur illegal in Deutschland, sondern wurden darüber hinaus auch noch illegal beschäftigt. Gegen die Personen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Die Ausländerbehörde entscheidet nun über ihren weiteren Verbleib.

Den Arbeitgeber erwarten Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Zusätzlich kann dies auch ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro bedeuten.

