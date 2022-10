Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Hohenstein (ots)

Unbekannte machten sich in der Ortslage Holbach an einen Zigarettenautomaten zu schaffen. Kurz nach 3 Uhr informierte eine Anwohnerin die Polizei, dass sie mehrere Männer beobachtet, wie sie den Automaten aufbrechen. Aufgrund der Tatortnähe nach Niedersachsen kamen ebenso Polizeikräfte aus dem benachbarten Niedersachsen zum Einsatz. Die zeitig vor Ort eintreffenden Beamten konnte die Täter nicht mehr feststellen. Die Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

