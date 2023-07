Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bewohner vertreibt Einbrecher- Flucht mit Fahrzeug

Spenge (ots)

(sls) Der Bewohner eines Einfamilienhauses am Gehlenbrink wurde in der Nacht zu Donnerstag (27.7.) gegen 03.35 Uhr durch verdächtige Geräusche geweckt. Er konnte die Geräusche aus dem Bereich der Eingangstür lokalisieren. Als der Bewohner sich im Dunklen in Richtung Tür bewegte, konnte er zwei männliche Personen erkennen, die sich an der Haustür zu Schaffen machten. Die Unbekannten versuchten das Schloss der Tür zu öffnen. Augenscheinlich aufgeschreckt durch den herannahenden Geschädigten flüchteten die beiden Männer von der Tür in Richtung Straße. Der Bewohner konnte noch erkennen, dass beide Personen in einen dunklen Van stiegen und damit in Richtung Bünde fuhren. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum versuchten Einbruch geben können. Wem ist im Vorfeld schon ein dunkler Van im Bereich des Gehlenbrink aufgefallen und/oder kann Angaben zu Insassen machen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

