Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 15-Jähriger mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Sonntag (30.7.) befand sich ein 15-jähriger Bünder, um 0.10 Uhr auf dem Bünder Markplatz. Dort wurde er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen. Plötzlich und unvermittelt zog einer der Männer, der etwa 40 Jahre alt und etwa 180-190cm groß sein soll, ein Messer und stach damit dem 15-Jährigen in das Bein. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Wittekindstraße. Der durch den Messerstich schwer verletzte Jugendliche wurde mittels eines Rettungswagens in ein Herforder Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch negativ verlief. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern noch an. Die Erziehungsberechtigen des 15-Jährigen wurden über den Vorfall informiert. Der unbekannte Mann, der das Messer bei sich hatte, trug zum Tatzeitpunkt einen dunklen Pullover und eine graue Jogginghose. Er hat eine stämmige Figur. Sein bisher unbekannter Begleiter ist ebenfalls etwa 40 Jahre alt und trug eine blaue Jeans, auch er ist etwa 190cm groß. Beide Männer haben ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Zeugen, die Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell