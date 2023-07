Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Pkw nicht mehr fahrbereit und anschließender fußläufiger Flucht vom Unfallort

Bruchhausen (ots)

Am Sonntag, 9. Juli 2023 kam es in der Orsberger Straße in Bruchhausen zu einem Verkehrsunfall mit fußläufiger Flucht durch den Unfallverursacher. Das Unfallfahrzeug wurde mit ausgelösten Airbags und erheblichen Unfallschäden am Unfallort festgestellt. Der Fahrzeugführer war flüchtig. Auf der Orsberger Straße lagen über eine Strecke von 100 bis 200 m Trümmerteile vom Unfallfahrzeug. Vermutlich ist der Pkw mit einer Grundstücksmauer an der Hausnummer 9 kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurde die Vorderachse so beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Nach dem Anstoß rutschte der Pkw noch weiter über die Fahrbahn und kam letztendlich auf Höhe der Hausnummer 5A zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte später ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Aufgrund des Verdachts den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht zu haben, wurde auf der Wache der Polizei Linz am Rhein eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren und der Entzug der Fahrerlaubnis.

Sollte es Zeugen zum Verkehrsunfall geben, werden die Hinweise gerne bei der Polizei entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell