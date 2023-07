Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Rheinbrohl (ots)

Am Samstag, 08.07.2023 befuhr ein E-Scooter-Fahrer gg. 21:44 Uhr die Hauptstraße in Rheinbrohl. Höhe der Römer-Apotheke kam ihm ein Pkw entgegen, der, obwohl auf seiner Fahrbahn Hindernisse in Form von parkenden Fahrzeugen die Weiterfahrt erschwerten, einfach weiterfuhr. In Folge musste der E-Scooter-Fahrer nach rechts ausweichen. Hierbei touchierte er den Bordstein und kam zu Fall. Beim Sturz verletzte sich der Fahrer an Händen und Knien. Der Pkw-Fahrer verließ die Unfallstelle ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen können sich bei der Polizei Linz a. R. melden, um die Ermittlungen zu unterstützen.

