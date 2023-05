Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerhoop - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstählen

Bad Segeberg (ots)

In den letzten Tagen ist es im Ohlekamp in Ellerhoop zu einem versuchten und einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Am Donnerstag (25.05.2023) ist es zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Nach ersten Informationen hörte die Geschädigte in der Zeit zwischen 22:55 Uhr und 23:15 Uhr Geräusche an den Fenstern ihres Einfamilienhauses und begab sich ihren Wohnräumen an ein Terrassenfenster. Hier erblickte sie auf dem Grundstück eine Person, die sich vom Grundstück entfernte. In diesem Fall betraten die Täter das Objekt nicht, es blieb bei einem Versuch.

Zu einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl ist es in der Nacht zu Samstag (27.05.2023) gekommen.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen Freitag, 26.05.2023, 16:00 Uhr und Samstag, 27.05.2023, 07:00 Uhr ereignet haben.

Unbekannte betraten in der Abwesenheit der Bewohner das Einfamilienhaus im Ohlekamp und durchsuchten die Wohnräume.

Zum Stehlgut liegen bislang noch keine Informationen vor.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und kann nicht ausschließen, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in der Nähe des Ohlekamps verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell