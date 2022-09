Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Streit im Bus führt zu handgreiflicher Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde am Montag gegen 15:00 Uhr Opfer eines tätlichen Übergriffs am Bahnhof in Leonberg. Der 16-Jährige war zunächst in Begleitung eines Freundes in einem Linienbus in Leonberg unterwegs. Dort soll er zunächst von einem 22-Jährigen absichtlich angerempelt worden sein, woraus sich eine verbale Auseinandersetzung entwickelte. Nachdem alle Personen am Bahnhof in Leonberg ausstiegen, soll der 22-jährige Tatverdächtige den 16-Jährigen aufgefordert haben, mit ihm zu kommen und "die Sache zu klären". Nachdem der 16-Jährige das ablehnte, soll ihm der Angreifer auf die Stirn geschlagen haben. Ein weiterer, dem Geschädigten flüchtig bekannter Tatverdächtiger soll nun hinzugekommen sein und den bereits leicht benommenen 16-Jährigen mit einem Schlagring niedergeschlagen haben. Anschließend soll der 22-Jährige das am Boden liegende Opfer noch getreten haben. Der Jugendliche wurde bei den Angriffen leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war indes nicht erforderlich. Die Ermittlungen beim Polizeirevier Leonberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell