Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Front und Heck eines Audi beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 23.30 Uhr und Montag 08.30 Uhr kam es in der Wörthstraße in Bietigheim-Bissingen zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker dürfte gleich zweimal einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi gestreift haben. Der PKW wurde im Front- wie auch im Heckbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

