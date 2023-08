POL-DU: Buchholz: 83-jähriger Radfahrer verletzt - Unbekannter nach Unfallflucht gesucht

Duisburg (ots) - Zwei Jugendliche wollten am Freitagmittag (28. Juli, gegen 14 Uhr) eine 83-Jährige ausrauben. Die Seniorin saß vor einer Bäckerei am Franz-Lenze-Platz und hatte ihre Tasche vor sich auf den Tisch gelegt. Plötzlich näherten sich ihr die Teenager und rissen an der Tasche. Da die Frau ihren Arm noch im Umhängegurt hatte, stürzte sie vom Stuhl, fiel ...

mehr