Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Versuchter Handtaschenraub - 83-Jährige nach Sturz verletzt

Duisburg (ots)

Zwei Jugendliche wollten am Freitagmittag (28. Juli, gegen 14 Uhr) eine 83-Jährige ausrauben. Die Seniorin saß vor einer Bäckerei am Franz-Lenze-Platz und hatte ihre Tasche vor sich auf den Tisch gelegt. Plötzlich näherten sich ihr die Teenager und rissen an der Tasche. Da die Frau ihren Arm noch im Umhängegurt hatte, stürzte sie vom Stuhl, fiel zu Boden und wurde ein kleines Stück mitgeschleift. Die Täter ließen daraufhin die Beute los und flüchteten. Ein Zeuge berichtete der Polizei, dass das Duo in Richtung Frankenstraße gerannt sei. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Jugendlichen werden auf 13 bis 14 Jahre geschätzt. Sie sind rund 1,60 bis 1,70 Meter groß. Einer von ihnen trug eine weiße Kappe und einen schwarzen Pullover zu einer hellblauen Jeans. Sein Komplize war mit einem grauen Pullover mit Querstreifen bekleidet und trug ebenfalls eine helle Jeans. Die Polizei stellte seine schwarze Kappe, die er am Tatort verlor, sicher.

Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell