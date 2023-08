Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betäubundsmittel mitgeführt

Gehren (ots)

Sonntagnacht gegen 03.05 Uhr kontrollierten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau im Rahmen einer Sachverhaltsabprüfung zwei Jugendliche (m/15 Jahre, m/16 Jahre), welche sie in der Michael-Bach-Straße in Gehren in der Nähe der Regelschule feststellten. Nachdem die Personalien der Jugendlichen festgestellt wurden, stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 15-Jährigen fest. Ein Vortest ergab 1,1 Promille. Zudem war auch der Drogenvortest bei dem 15-Jährigen positiv auf Cannabis. Bei einer Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Beamten dann noch einen Grinder und Kleinstmengen Cannabis, welche beschlagnahmt wurden. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben und Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. (dl)

