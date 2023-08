Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom Samstagabend, 19.00 Uhr bis Sonntagmorgen, 08.00 Uhr versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem noch unbewohnten Einfamilienhaus im Lavendelweg in Ilmenau zu verschaffen. Hierzu hebelten der oder die Täter am Fenster und der Hauseingangstür des Einfamilienhauses. Da sie beides nicht knacken konnten und keinen Zutritt zum Haus bekamen, entfernten der oder die Täter sich wieder in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können (Bezugsnummer 0217278/2023). (dl)

