Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe brechen Autos auf - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (16.08.2023) insgesamt drei Autos aufgebrochen, die an der Roggenstraße geparkt waren. Die Täter schlugen zwischen 19.30 Uhr und 07.30 Uhr die rechte hintere Scheibe eines BMW ein und stahlen das Multimedia-System sowie den Airbag aus dem Lenkrad. Bei zwei weiteren BMW, die unweit entfernt am Straßenrand standen, gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere und erbeuteten jeweils das Lenkrad sowie ein Multimedia-System. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +44971189903400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell