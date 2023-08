POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Degerloch (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagabend (14.08.2023) in einer Garage an der Löwenstraße ein Feuer ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 21.00 Uhr die brennende Garage und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand und meldete gegen 21.30 Uhr Feuer aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden ...

mehr