Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Betrüger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (14.08.2023) einen 78 Jahre alten Mann in einer Bank an der Kronprinzstraße festgenommen, der versucht haben soll, mit einem gefälschten Ausweisdokument Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro abzuheben. Der 78-Jährige legte das Dokument, das auf einen 70-jährigen, im Ausland wohnhaften Mann ausgestellt war, bei der Bank vor. Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin fiel der Schwindel auf, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Beschuldigte bereits Ende Juli in Offenburg in ähnlicher Weise mehrere Tausend Euro erlangt haben. Der 78-jährige belgische Staatsangehörige wurde am Dienstag (15.08.2023) auf Grund Antrags der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der diesen in Vollzug setzte.

