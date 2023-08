POL-S: 20-Jähriger sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (15.08.2023) in eine Kellerei an der Rommelstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 18.30 Uhr und 07.00 Uhr ein Fenster an der Gebäuderückseite ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchwühlten die Schubladen, brachen die Tageskasse auf und stahlen das drin befindliche Bargeld in Höhe von über tausend Euro. Zeugen werden ...

