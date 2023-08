Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Kellerei - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (15.08.2023) in eine Kellerei an der Rommelstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 18.30 Uhr und 07.00 Uhr ein Fenster an der Gebäuderückseite ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchwühlten die Schubladen, brachen die Tageskasse auf und stahlen das drin befindliche Bargeld in Höhe von über tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

