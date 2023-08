Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (13.08.2023) zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, eine Frau in der Leonhardstraße bestohlen zu haben. Die Männer sprachen die 44-Jährige, gemeinsamen mit einem dritten mutmaßlichen Komplizen gegen 20.45 Uhr an. Während dem Gespräch stahl einer der Täter das Handy der Frau aus ihrer Handtasche. Anschließend liefen die Täter gemeinsam in Richtung Jakobstraße davon. Ein aufmerksamer Anwohner, der die Tat beobachtete, erkannte zwei der Täter wieder, als sie gegen 21.15 Uhr an den Tatort zurückkehrten und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Eine Beschreibung des dritten unbekannten Täters liegt nicht vor. Die beiden 24 und 25 Jahre alten Männer mit italienischer Staatsangehörigkeit wurden am Montag (14.08.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell