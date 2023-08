Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kassenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (14.08.2023) einen Kassenautomaten eines Vereins an der Mühlhäuser Straße aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Der Täter hebelte gegen 01.15 Uhr den Automaten mit einem unbekannten Werkzeug auf und erbeutete das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Bei dem Dieb handelt es sich um einen etwa 175 Zentimeter großen Mann, der mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer langen, enganliegenden Hose bekleidet war. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell