Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: #Radstaffel0711: Die Fahrradstaffel des Polizeipräsidiums Stuttgart ist mit einem neuen Format auf Facebook und Twitter aktiv

Stuttgart (ots)

Die Fahrradstaffel des Polizeipräsidiums Stuttgart hat auf Facebook und Twitter ein Online-Beteiligungsformat gestartet. Dazu werden regelmäßig Beiträge mit dem Hashtag #Radstaffel0711 veröffentlicht. Unter diesen Beiträgen können die Nutzer Hinweise und Erfahrungen direkt mit der Fahrradstaffel teilen. "Die Kommentare auf Facebook und Twitter ergänzen unsere polizeilichen Erkenntnisse", sagt Michael Saur, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion. Die Fahrradstaffel ist schon bislang dort unterwegs, wo Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer aufeinandertreffen, und ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger. "Das neue Online-Format ermöglicht nun auch Bürgernähe in der digitalen Welt. Denn die Polizei ist dort präsent, wo die Menschen sind, das gilt real und virtuell. Hier können wir mit der Bevölkerung direkt in den Dialog treten", so Michael Saur. Die Beiträge von #Radstaffel0711 beschäftigen sich jeweils mit einem Stadtteil, zu dem Kommentare verfasst werden können. In den ersten Beiträgen ging es im Juni um Stuttgart-Süd und im Juli um Bad Cannstatt. Zu den Beiträgen hat es jeweils hunderte Kommentare gegeben. "Die Kommentare betreffen alle Bereiche des Straßenverkehrs. So gibt es beispielsweise häufig Hinweise auf Rotlichtverstöße oder Verstöße gegen das Überholverbot", sagt Michael Saur.

Die Fahrradstaffel wertet sämtliche Kommentare aus und führt Kontrollen an häufig genannten Orten durch. Über die Ergebnisse dieser Kontrollaktionen werden die Nutzer anschließend direkt auf Facebook und Twitter informiert. Weiter geht das Format am Dienstag, 15. August, mit Stuttgart-West. Die Fahrradstaffel im Polizeipräsidium Stuttgart besteht seit 2015 und ist die erste ihrer Art in Baden-Württemberg. Die Fahrradstaffel ist mit Pedelecs im Einsatz und ergänzt damit die klassischen Polizeifahrzeuge oder Fußstreifen. Weil sie leise, schnell und flexibel unterwegs ist, kann die Fahrradstaffel die taktischen Möglichkeiten der Polizei erheblich erweitern. Dies gilt insbesondere für Stuttgart, das durch seine Topografie eine besondere Herausforderung darstellt.

Auch in Social Media ist Stuttgart Vorreiter in Baden-Württemberg. Mit über 85.000 Facebook-Followern und über 95.000 Followern auf Twitter bzw. X betreibt das Polizeipräsidium die landesweit reichweitenstärksten Social-Media-Kanäle der Polizei.

https://www.facebook.com/PolizeiStuttgart

https://twitter.com/PP_Stuttgart

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell