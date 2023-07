POL-KS: Folgemeldung: Die Vermisste 14-jährige Aysima E. aus Kassel ist wohlbehalten aufgefunden worden

Kassel (ots) - Kassel/ Schwalm-Eder-Kreis: Die seit Ende Juni vermisste Marcella W. (13) aus Kassel ist wieder da. Nachdem sich die Polizei am Montag bei der Suche nach dem Mädchen an die Öffentlichkeit gewendet hatte, ging am heutigen Freitag ein Hinweis auf den Aufenthaltsort der Vermissten im Schwalm-Eder-Kreis ein. Die 13-Jährige konnte dort tatsächlich durch eine Streife der Polizeistation Melsungen angetroffen ...

mehr