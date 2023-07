Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: In Fahrertür von Pick-Up gekracht und geflüchtet: Zeugen von Unfall in Baunsbergstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zu einer Unfallflucht mit einem hohen Sachschaden. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte ein 54-jähriger Mann aus Kassel seinen Pick-Up in einer Parkbucht an der Baunsbergstraße vor der dortigen Minigolfanlage geparkt. Nach seinen Angaben stand er in der geöffneten Fahrertür des RAM 1500, weil er das Fahrzeug zwei Bekannten zeigte, als plötzlich ein von hinten kommender Peugeot in die Fahrertür gekracht sei. Obwohl es einen lauten Knall gegeben habe, sei der Kleinwagen ohne anzuhalten in Richtung Heinrich-Schütz-Allee davongefahren. Glücklicherweise waren der 54-Jährige und seine Bekannten bei dem Unfall unverletzt geblieben. An dem Pick-Up, dessen Fahrertür sich nicht mehr richtig schließen lässt und der somit nicht mehr fahrbereit ist, war ein Schaden von ca. 6.000 Euro entstanden.

Da ein Zeuge das Kennzeichen des flüchtenden Autos notiert hatte, führten die gestrigen Ermittlungen der Polizei zwar zu dem Peugeot, die Halterin des Wagens bestreitet jedoch die Verursachung des Unfalls. Zur Aufklärung des Falls suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei daher nach weiteren Zeugen. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die hinter dem Peugeot in Richtung Heinrich-Schütz-Allee unterwegs waren, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell