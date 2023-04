Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Moisling

Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Lübeck (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (19.04.) kam es in Lübeck Moisling zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen von einem PKW angefahren und schwer verletzt wurde. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne die Polizei oder den Rettungsdienst verständigt zu haben.

Am heutigen Freitag (21.04.) erstattete der Vater des 14 Jahren alten Mädchens Strafanzeige bei der Polizei in Moisling. Demnach sei seine Tochter in Begleitung ihrer Schwester und einer Freundin zu Fuß im Rumpelstilzchenweg unterwegs gewesen, als ein PKW das Kind erfasste und schwer verletzte.

Der Fahrer sei daraufhin wutentbrannt auf die Mädchen zugegangen und habe ihnen Vorwürfe gemacht, den Unfall selbst verschuldet zu haben. Ohne sich um den Gesundheitszustand der gestürzten Lübeckerin gekümmert zu haben, habe der Mann seine Fahrt fortgesetzt.

Passanten nahmen sich des Mädchens bis zum Eintreffen ihrer Angehörigen an. Durch einen Rettungswagen wurde die Verletzte anschließend in eine Klinik gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fragt: Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen oder Hinweise zu einem blauen PKW geben, der an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt sein dürfte? Nach jetzigem Kenntnisstand soll der junge Fahrer schwarze, hochtoupierte Haare gehabt und eine Brille getragen haben. Da der junge Mann im unmittelbarer Nähe zum Unfallort geparkt haben soll, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich häufiger im Stadtteil aufhält bzw. dort auch wohnt.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-131 7400 oder per E-Mail an Moisling.Pst@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell