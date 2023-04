Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin

Verkehrsunfall mit Linienbus - vier Verletzte

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (20.04.) verlor ein Busfahrer in der Straße Blaue Lehmkuhle in Eutin die Kontrolle über seinen Linienbus und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer und seine Fahrgäste kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Es war gegen 12:15 Uhr, als der 58-jährige Kraftfahrer die Straße Blaue Lehmkuhle befuhr. Durch eine plötzliche Erkrankung konnte er sein Fahrzeug nicht mehr weiterlenken. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Straßenbaum.

Die drei Insassen des Busses (64, 82 und 86 Jahre alt aus Ostholstein) erlitten leichte Verletzungen und konnten nach einer Erstversorgung bzw. einer kurzen Nachsorge in einer Klinik nach Hause gehen. Der Busfahrer, der bei dem Unfall ebenfalls nur leicht verletzt wurde, musste sich im Krankenhaus einer gründlichen Untersuchung stellen.

Der Omnibus war nicht mehr manövrierfähig, da sich der Baum unter dem Fahrzeug verkeilt hatte. Ein Spezialkran musste kommen, der das tonnenschwere Gefährt bergen konnte.

An dem Personenbeförderungsmittel entstand Sachschaden in einer Höhe von 300.000 Euro.

