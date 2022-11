Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Salmtal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26.11.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall in Salmtal. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die L141 von Salmtal kommend in Richtung Wittlich. Ortsausgang Salmtal übersah der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die dortige Verkehrsinsel, überfuhr selbige und beschädigte dabei zwei Verkehrsschilder sowie zwei darauf befindliche Bäume. Der PKW verließ im Anschluss stark beschädigt die Unfallstelle.

Der Fahrer oder Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall machen können werden geben sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der 06571-926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell