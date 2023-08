POL-S: Umhängetasche geraubt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der König-Karl-Straße ist am Montagmorgen (14.08.2023) ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Dacia Logan gegen 10.30 Uhr in der König-Karl-Straße in Richtung Wilhelmsplatz unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 50 fuhr sie dann rückwärts in eine Parklücke am Straßenrand ein und streifte hierbei die sich von hinten nähernde Stadtbahn der Linie U2, die ...

