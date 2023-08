Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit vier Verletzten und hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Vier leicht verletzte Personen und zirka 80.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (12.08.2023) auf der Kirchheimer Straße ereignet hat. Ein 32-jähriger Fahrer einer Mercedes A-Klasse kollidierte gegen 17.45 Uhr beim Abbiegen in die Trossinger Straße mit einem entgegenkommenden Mercedes der C-Klasse, der von einem 49-Jährigen gelenkt wurde. Ob der 49-Jährige noch bei Gelblicht zeigender Lichtzeichenanlage die Haltelinie überquert hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fahrer sowie die beiden 27 und 45 Jahre alten Beifahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt, wobei nur die 45-Jährige Mitfahrerin der C-Klasse durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils ein Schaden in Höhe von zirka 40.000 Euro entstand, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

