Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Security-Mitarbeiter attackiert und verletzt

Stuttgart - Mitte (ots)

Zwei 18 und 28 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, am Freitag (11.08.2023) gegen 19.55 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Sophienstraße drei Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes angegriffen und zum Teil schwer verletzt zu haben. Als die beiden Beschuldigten mit einem noch unbekannten Dritten kurz zuvor das Einkaufszentrum betreten wollten, wurde ihnen dies offenbar von einem 26-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufgrund ihres alkoholisierten Zustandes und aggressiven Verhaltens verweigert. Die Männer ignorierten dies und betraten dennoch das Gebäude. Als der 26-Jährige sie erneut aufforderte, das Center zu verlassen, schlugen die drei Randalierer unvermittelt mit Fäusten auf den Geschädigten ein. Ein zu Hilfe eilender 50 Jahre alter Kollege des Geschädigten wurde zu Boden gerissen und offenbar von dem 18-jährigen Beschuldigten ins Gesicht getreten. Hierauf setzten die beiden Security-Mitarbeiter Pfefferspray gegen die Täter ein und mit Hilfe eines 24 Jahre alten weiteren Arbeitskollegen konnten die zwei Täter trotz weiterer Handgreiflichkeiten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden. Die drei Sicherheitsdienstmitarbeiter wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort versorgt. Der 50-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Kieferfraktur stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Nach seiner Festnahme beleidigte der 28-Jährige Beschuldigte in der Folge wiederholt die Polizeibeamten. Die beiden offenbar alkoholisierten moldauischen Beschuldigten wurden festgenommen. Da sie im Bundesgebiet über keinen festen Wohnsitz verfügen werden sie am 12.08.2023 mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Zeugen oder möglicherweise infolge des Pfeffersprayeinsatzes verletzte Besucher des Einkaufcenters werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

