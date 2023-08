POL-S: Zwei Obdachlose beraubt

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Nord (ots) - Unbekannte sind zwischen Mittwoch (09.08.2023) und Freitag (11.08.2023) in eine Wohnung am Prießnitzweg und ein Wohnhaus am Herdweg eingebrochen. Am Prießnitzweg stieg ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch gegen 00.30 durch ein geöffnetes Fenster in das Kinderzimmer einer Erdgeschosswohnung und stahl mehrere Hundert Euro Bargeld. Als die 47-jährige Bewohnerin den Täter ...

