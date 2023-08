Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs- Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Nord (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (09.08.2023) und Freitag (11.08.2023) in eine Wohnung am Prießnitzweg und ein Wohnhaus am Herdweg eingebrochen. Am Prießnitzweg stieg ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch gegen 00.30 durch ein geöffnetes Fenster in das Kinderzimmer einer Erdgeschosswohnung und stahl mehrere Hundert Euro Bargeld. Als die 47-jährige Bewohnerin den Täter ertappte, flüchtete er mit seiner Beute. Der Mann war zirka 155 Zentimeter groß, sehr schlank und hatte einen lückenhaften Vollbart. Am Herdweg entfernten Unbekannte in der Nacht zum Freitag gegen 00.30 Uhr zunächst das Gitter eines Lichtschachts und hebelten anschließend ein Kellerfenster auf. Als sie mutmaßlich durch die Alarmanlage gestört wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob die Täter Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

