Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (10.08.2023) in der Neckarstraße hat sich eine 20 Jahre alte Fußgängerin schwere Verletzungen zugezogen. Eine 79-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Mercedes in der Neckarstraße aus Richtung Heilmannstraße kommend unterwegs. Kurz vor der Hackstraße stieß sie mit der jungen Frau, die dort eine Fußgängerfuhrt überquerte, zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 20-Jährige hierbei das Rotlicht der Ampel missachtet haben. Rettungskräfte versorgten die schwerverletzte Frau und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell