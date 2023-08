POL-S: Fahrradfahrerin sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am späten Dienstagabend (08.08.2023) in einem Recyclingbetrieb an der Neckartalstraße ein Feuer ausgebrochen. Anwohner meldeten gegen 23.00 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich des Betriebes, und wählten den Notruf. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Während der Löscharbeiten, die bis 02.30 Uhr andauerten, war die ...

mehr