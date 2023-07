Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Gestreift und geflüchtet

Am Mittwoch streifte ein Unbekannter im Begegnungsverkehr bei Laupheim einen Dacia und flüchtete.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Dacia auf der Landstraße von Laupheim-Untersulmetingen in Richtung Laupheim. Auf Höhe Bahnhof Laupheim-West kam ihm bei starkem Regen ein dunkler Pkw Kombi entgegen. Der fuhr zum Teil auf seiner Spur. Im Begegnungsverkehr streifte der Unbekannte mit dem Außenspiegel den Dacia. Am Dacia wurde der Außenspiegel beschädigt. Der 29-Jährige wendete am Westbahnhof und nahm die Verfolgung nach dem Flüchtigen auf. Der fuhr in Richtung Laupheim-Untersulmetingen weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Dacia auf mehrere Hundert Euro.

++++1500568(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

