POL-UL: (BC) Riedlingen - Kinder werfen Steine

Nach einem Steinwurf gegen ein fahrendes Auto am Mittwoch in Riedlingen ermittelt die Polizei wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Wie die Polizei berichtet, war eine 55-Jährige gegen 17.10 Uhr mit ihrem BMW auf der B312 in Fahrtrichtung Biberach unterwegs. An der Abzweigung zur B311 in Fahrtrichtung Ertingen bog die Frau nach rechts ab. In der Neue Unlinger Straße auf einem Fußweg sah die Fahrerin des BMW zwei Kinder. Die standen dort und einer davon warf einen Stein in die Richtung der Vorbeifahrenden. Die Windschutzscheibe wurde getroffen. Um die Kinder zur Rede zu stellen, hielt die 55-Jährige an. Die beiden Kinder, die die Frau vom Alter zwischen zwölf und 13 Jahren und zwischen 150 bis 160 cm groß beschrieb, rannten davon. Einer der Jungen hatte blonde lockige Haare, der andere kurze dunkle Haare. Beide trugen dunkle Kleidung. Einer davon ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Auto auf rund 200 Euro. Hinweise zu den Kindern bitte an die Polizei Riedlingen unter der Telefon-Nr. 07371/9380.

