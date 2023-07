Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Beim Abbiegen überholt

Am Donnerstag stießen ein Bus und ein Auto bei Westerheim zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit einem VW Touran auf der Landstraße von Laichingen in Richtung Westerheim. Da er wohl nicht ortskundig war, reduzierte er seine Geschwindigkeit und suchte eine Möglichkeit zu wenden. Laut Zeugen setzte er den Blinker links und bog auf einen Feldweg nach links ab. Zeitgleich überholte ein 56-Jähriger mit einem Bus das Auto. Es kam zur Kollision. Der 26-Jährige hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik und der angeforderte Rettungshubschrauber war nicht erforderlich. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Polizei Ehingen nahm die Ermittlung zum genauen Hergang des Unfalls auf. Sie schätzt den Schaden am VW auf 8.000 Euro, am Bus auf 10.000 Euro.

++++1506747 (BK)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell