Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit einem weiteren, bislang unbekannten Mann, am Dienstagnachmittag (08.08.2023) in einem Bau- und Heimwerkermarkt an der Stuttgarter Straße Waren gestohlen zu haben. Ein 55-jähriger Ladendetektiv beobachtete die beiden Männer gegen 16.15 Uhr, wie sie abwechselnd Waren aus den Auslagen nahmen, die Diebstahlsicherung entfernten und anschließend unter ihrer Kleidung versteckten. Der Ladendetektiv sprach den 43-Jährigen nach Verlassen des Ladenbereichs an und übergab ihn alarmierten Polizeibeamten. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Der 43 Jahre alte rumänische Staatsangehörige, gegen den bereits ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, wird im Laufe des Mittwochs (09.08.2023) einem Haftrichter vorgeführt. Sein mutmaßlicher Komplize flüchtete unerkannt. Er war zirka 180 Zentimeter groß und zirka 80 Kilogramm schwer, hatte schwarze kurze Haare und trug eine dunkle Jeansjacke sowie einen hellblauen Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell