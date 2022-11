Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Schwer verletzt

Appenweier (ots)

Die Beamten der Verkehrspolizei Offenburg mussten nach einem Unfall am Montagmittag in der Straße "Am Griesenrain" einen Schwerverletzten und einen Sachschaden von rund 50.000 Euro verbuchen. Der Fahrer eines Lastwagens wollte kurz vor 14 Uhr eine Abrollmulde entleeren, als das Schwergewicht in Schieflage geriet und umstürzte. Hierbei wurde der 54-Jährige eingeklemmt und musste durch hinzugerufene Helfer der Feuerwehr aus Appenweier befreit werden, bevor er in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.



