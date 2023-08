POL-S: Kupferkabel von Baustelle gestohlen- Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (07.08.2023) in ein Firmengebäude an der Motorstraße eingebrochen und haben einen Tresor mit Bargeld in Höhe mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter kletterten kurz nach Mitternacht über ein Baustellengerüst zu einem Fenster im ersten Obergeschoss, hebelten es auf und stahlen den Tresor, mit dem sie anschließend in unbekannte Richtung ...

