Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tresor gestohlen- Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (07.08.2023) in ein Firmengebäude an der Motorstraße eingebrochen und haben einen Tresor mit Bargeld in Höhe mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter kletterten kurz nach Mitternacht über ein Baustellengerüst zu einem Fenster im ersten Obergeschoss, hebelten es auf und stahlen den Tresor, mit dem sie anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Bei den Tätern handelt es sich mutmaßlich um zwei Männer, bekleidet mit einem weißen Overall mit Kapuze und Handschuhen. Einer der Täter trug auffallend reflektierende Sportschuhe. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

