Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Umfahren statt Umfahren

Gera (ots)

Am Nachmittag des 12.05.2023 ereignete sich in Gera ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Unfallort sollte gegen 14:45 Uhr die Nürnberger Straße auf Höhe der Haltestelle "Brüte" sein. Ein siebenjähriges Kind überquerte an dieser Stelle den Fußgängerüberweg, als eine herrannahende, wartepflichtige Fahrerin eines Volvos den jungen Verkehrsteilnehmer übersah. Folglich kollidierte der PKW der 65-Jährigen mit dem Fußgänger, wodurch sich der Siebenjährige eine Gehirnerschütterung und Schmerzen in der Schulter zuzog. Dieser wurde durch das rasch eintreffende Rettungspersonal ins Geraer Klinikum verbracht. Der PKW-Fahrerin drohnt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

