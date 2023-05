LPI-G: 28. Kneipentour Altenburg

Gera (ots) - Gera. Mittels grünem Filzstift brachten Unbekannte in der Nacht vom 10.05.2023 auf den 11.05.2023 einen Schriftzug an das Fenster eines Parteibüros auf dem Markt an. Hierdurch entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 ...

mehr