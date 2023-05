Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Parteibüro

Gera (ots)

Gera. Mittels grünem Filzstift brachten Unbekannte in der Nacht vom 10.05.2023 auf den 11.05.2023 einen Schriftzug an das Fenster eines Parteibüros auf dem Markt an. Hierdurch entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell