Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 85 Tage Gefängnis wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 29. November 2022 traf die Magdeburger Bundespolizei gegen 10:45 Uhr einen Mann an, der seit September dieses Jahres mit einem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wurde. Demnach wurde er wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 2400 Euro beziehungsweise 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da der 47-Jährige lediglich einen geringen Teil der Geldstrafe beglich und er sich nicht dem Haftantritt stellte, erging der Haftbefehl. Offen waren nun noch 1700 Euro bezie-hungsweise 85 Tage Haft. Dies teilten die Bundespolizisten dem Deut-schen mit und nahmen ihn fest. Der Gesuchte versuchte über seine An-gehörigen das Geld zusammenzubekommen. Da ihm dies nicht gelang, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

