LPI-G: Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst

Gera (ots) - Die Ermittlungen zu einer Diebstahlstat im Zeitraum vom 31.04.2023-11.05.2023 in der Lessender Straße in Kleinaga nahmen am gestrigen Tag (11.05.2023) Altenburger Polizeibeamten auf. Ein unbekannter Täter verschaffte sich demnach gewaltsamen Zugang zu einem Überseecontainer, welcher auf einem Firmengelände in der genannten Straße abgestellt war. Anschließend entwendete er ein Mountainbike, ein ...

