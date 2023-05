Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Übersehcontainer aufgebrochen

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einer Diebstahlstat im Zeitraum vom 31.04.2023-11.05.2023 in der Lessender Straße in Kleinaga nahmen am gestrigen Tag (11.05.2023) Altenburger Polizeibeamten auf. Ein unbekannter Täter verschaffte sich demnach gewaltsamen Zugang zu einem Überseecontainer, welcher auf einem Firmengelände in der genannten Straße abgestellt war. Anschließend entwendete er ein Mountainbike, ein Schweißgerät sowie mehrere Liter Diesel. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter oder dem Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

