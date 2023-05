LPI-G: Reifen beschädigt

Greiz (ots) - Weida: Im Zeitraum vom 07.05. bis zum 09.05.2023 brachen bislang unbekannte Täter in einen Schuppen in einem Kleingarten der Gartenanlage "Am Weinberg" ein. Inwieweit Gegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden. Hinweise zu den Unbekannten werden an die Polizeiinspektion Gera, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

