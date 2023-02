Polizei Bielefeld

POL-BI: Lieferanten-Pkw einer Pizzeria gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide - Unbekannte entwendeten am Freitagabend, 03.02.2023, einen weißen VW UP mit Herforder Kennzeichen in der Donauschwabenstraße, Höhe Banater Weg. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Pizza-Lieferant parkte das Fahrzeug aus dem Jahr 2017 gegen 22:00 Uhr in der Donauschwabenstraße vor der Pizzeria. Als er den Wagen gegen 22:08 Uhr erneut aufsuchen wollte, war das Fahrzeug entwendet.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, dem Fahrzeug oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell