Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Verletzte nach Messerangriff in Verl

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gütersloh- Verl-

Am gestrigen Abend, 04.02.2023, kam es in Verl aus noch unbekannter Ursache zu einem Streit unter drei Bewohnern eines Hauses, in dessen Verlauf ein 46-Jähriger den beiden Mitstreitern schwere Verletzungen zufügte.

Der mutmaßliche Täter stach gegen 20:38 Uhr im Flur des Hauses im Streit auf einen 60-Jährigen sowie eine 51-jährige Frau ein und verletzte sie schwer. Weiteren Mitbewohnern gelang es, den 46-Jährigen in ein Zimmer zu drängen. Streifenpolizisten der Polizei Gütersloh überwältigten den Täter und nahmen ihn vorläufig fest. Die beiden Verletzten wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sie befinden sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Die vom Polizeipräsidium Bielefeld eingerichtete Mordkommission "Berg" unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

